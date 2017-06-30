Узбекский павильон вошел в тройку самых посещаемых на выставке «Expo-2017»

Узбекский павильон на Международной специализированной выставке «Expo-2017» в Астане вошел в тройку лидеров по посещаемости. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.

Павильон Узбекистана занял второе место в топе самых популярных. В этом списке лидером стала Россия, третье место заняли стенды Индии. В десятку посещаемых павильонов также вошли экспозиции Азербайджана, Африки, Египта, Китая, Турции, Саудовской Аравии и Малайзии. Самыми посещаемыми объектами на «Expo-2017» стали центральное здание выставки в виде сферы «Нур-Алем», коммерческие павильоны, детская лаборатория «Шелл», цирк дю Солей и другие.

Как сообщает Podrobno.uz, всего с момента открытия «Expo-2017» ее посетили более 425 тысяч человек. За первые девять дней на выставке побывало более 205 с половиной тысяч посетителей.