Китаю предложили купить 49% акций авиакомпании «Кыргызстан»

Кыргызстан предложил китайским авиалиниям приобрести 49% акций авиакомпании «Кыргызстан» и создать на ее базе совместное предприятие. Кыргызская сторона также считает, что аэропорт «Манас» мог бы быть использован в качестве транзитного звена для самолетов Хайнаньских авиалиний.

Об этом шла речь во время встречи Максата Тентимишова, генконсула Кыргызстана в китайском городе Гуанчжоу, с гендироектором стратегического маркетинга компании HNA Aviation Investment Group Чэн Минцюн, сообщает МИД КР.

Помимо этого, стороны обсудили вопрос открытия новых авиарейсов между Кыргызстаном и Китаем. Представители Хайнаньских авиалиний сообщили о своей заинтересованности в осуществлении рейсов по маршруту Бишкек – Урумчи.

В МИД КР отмечают, что по итогам встречи китайская сторона заверила, что предложения будут детально рассмотрены.

100% акций авиакомпании «Кыргызстан» принадлежит государству. Правительство ранее уже пыталось продать предприятие, чтобы пополнить бюджет страны.