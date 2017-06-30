Китаю предложили купить 49% акций авиакомпании «Кыргызстан»
Кыргызстан предложил китайским авиалиниям приобрести 49% акций авиакомпании «Кыргызстан» и создать на ее базе совместное предприятие. Кыргызская сторона также считает, что аэропорт «Манас» мог бы быть использован в качестве транзитного звена для самолетов Хайнаньских авиалиний.
Об этом шла речь во время встречи Максата Тентимишова, генконсула Кыргызстана в китайском городе Гуанчжоу, с гендироектором стратегического маркетинга компании HNA Aviation Investment Group Чэн Минцюн, сообщает МИД КР.
Помимо этого, стороны обсудили вопрос открытия новых авиарейсов между Кыргызстаном и Китаем. Представители Хайнаньских авиалиний сообщили о своей заинтересованности в осуществлении рейсов по маршруту Бишкек – Урумчи.
В МИД КР отмечают, что по итогам встречи китайская сторона заверила, что предложения будут детально рассмотрены.
100% акций авиакомпании «Кыргызстан» принадлежит государству. Правительство ранее уже пыталось продать предприятие, чтобы пополнить бюджет страны.
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