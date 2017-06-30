Райан: Сенат США должен доработать закон о новых санкциях против России

Американский Сенат должен доработать текст законопроекта, содержащего положения о новых санкциях против России и Ирана, и рассмотреть его еще раз.

Как заявил в четверг спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан, подготовленный и одобренный 15 июня сенаторами документ нарушает конституционные нормы, согласно которым любые инициативы, имеющие отношение к доходным статьям федерального бюджета, должны исходить от Палаты представителей.

20 июня Палата представителей отложила голосование по законопроекту и отравила его на рассмотрение комитета по международным делам.

Сенат одобрил ужесточение санкций против России в ответ на ее вмешательство в прошлогоднюю президентскую кампанию в США и на ее действия на Украине и в Сирии.