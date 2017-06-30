«Беженцы – это люди, которые хотят вернуться домой». Что вынужденные переселенцы говорят о самих себе
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«Беженцы – это особая категория людей, которые очень благодарны тому, что какая-то страна их приняла».
По данным ООН, число беженцев в мире достигло 65,5 млн человек – это рекордное в истории человечества число. Наплыв беженцев в Европу летом 2015 года вызвал массу рассуждений о том, сможет ли континент справиться с этой новой проблемой. Беженец из Узбекистана Абдусами Рахмонов уверен: разрешению кризиса поможет только нормализация ситуации в тех регионах, откуда бегут люди.
– Абдусамир, почему вы убежали из Узбекистана и какой путь проделали?
– Мне пришлось бежать из Узбекистана летом 2010 года, когда против друзей моего брата, юристов, которые защищали права фермеров в Бухарской области, начали фабриковать дело. Тогда мой брат Хумаюн попросил меня уехать из страны, сказал, что спрашивают и обо мне тоже.
У меня долгая история активизма в Узбекистане: митинги против принудительного труда, хлопка, митинги студентов. Люди, которых я знаю, – правозащитники, активисты и мои родные даже – были в России, поэтому если уж быстро куда-то уезжать, то выбора у меня не было. Я поехал в Россию.
Через несколько дней после того, как я уехал, был арестован мой младший брат Хумаюн. Я сразу же обратился за убежищем в России, потому что уже семья преследовалась, не только я. Но мне отказывали. Меня даже арестовали в России, и была угроза депортации, меня незаконно из СИЗО отправили в депортационный центр якобы за то, что я нарушал правила пребывания на территории России, находясь в СИЗО.
Это было, конечно, опасно – возвращение, долгие сроки, пытки, может быть, даже смерть. И мои друзья, правозащитники, сразу же направили жалобы в Европейский суд по правам человека. Суды, увидев, что было нарушение, увидев якобы после Европейского суда, меня освободили из депортационного центра.
– Сколько вы там провели?
– В общей сложности в СИЗО и в депортационном центре получилось семь месяцев. Были угрозы похищения.
– От кого?
– За мной была слежка, я снимал на видео, как происходил разговор с этими людьми, и правозащитные организации, в том числе международные правозащитные организации, помогли мне выехать с территории России и приехать в Чехию.
– И уже здесь вы оформили статус беженца?
– Да. Мне дали статус беженца через восемь месяцев, это очень быстро.
– Чем вы сейчас занимаетесь в Чехии?
– Сотрудничаю с организациями, которые занимаются правами беженцев, интеграцией. Помогаю в этой сфере, сотрудничаю с «Международной амнистией», получается еще читать лекции в Карловом университете.
– Вы постоянно общаетесь с беженцами. Насколько беженцы сами хотят интегрироваться в общество тех стран, куда они попадают?
– Беженцы – это особая категория людей, которые очень благодарны тому, что какая-то страна их приняла. Поэтому когда говорят, что есть угроза со стороны беженцев, я думаю, что это не совсем так.
– Насколько реальна проблема беженцев и возможно ли решить ее в ближайшие годы?
– Можно помочь. Добиться реформ в тех странах, откуда они приезжают, добиться прекращения военных конфликтов, в первую очередь. Я бы хотел успокоить людей, действительно переживающих из-за этого кризиса. Беженцы – это люди, которые в первую очередь хотят вернуться к себе домой, как только это станет безопасно. И мы увидим скоро, я надеюсь, что беженцы – большое их количество, основное, внушительное – вернутся в свои страны, когда там закончится кризис.
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