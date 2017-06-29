Суд в Киеве по делу «о госизмене» начался без Януковича

Оболонский районный суд Киева в четверг начал заочное производство по делу бывшего президента страны Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене. Такое решение было принято после того, как подсудимый не явился в суд лично и не вышел на связь в формате видеоконференции. Прокурор начал зачитывать текст обвинительного акта, сообщает украинский телеканал 112.ua.

Украинский военный прокурор Руслан Кравченко ранее предположил, что Янукович умышленно отказывается от участия в судебных заседаниях. Защита бывшего главы государства настаивает, что он намерен участвовать в процессе в режиме видеоконференции из суда в российском городе Ростов-на-Дону, но для этого министерство юстиции Украины должно отправить официальный запрос в Россию.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, бежавшему в Россию, инкриминируют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «государственную измену» и «ведение агрессивной войны».

Среди ключевых доказательств вины бывшего президента фигурирует фотокопия его письма, которое было направлено им в марте 2014 года в Совет Федерации России и в администрацию президента Владимира Путина с призывом ввести войска на территорию Украины.