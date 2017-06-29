В Термезе откроется филиал Ташкентского технического университета имени Ислама Каримова
Филиал Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова откроется в Термезе. Постановление об этом подписал президент республики Шавкат Мирзияев, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Филиал разместится в зданиях академического лицея при Термезском государственном университете, которые перешли к ТГТУ в бесплатное пользование.
Министерству высшего и среднего специального образования до 1 сентября поручено принять на работу высококвалифицированных профессоров-учителей на конкурной основе.
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