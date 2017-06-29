В Термезе откроется филиал Ташкентского технического университета имени Ислама Каримова

Филиал Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова откроется в Термезе. Постановление об этом подписал президент республики Шавкат Мирзияев, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Филиал разместится в зданиях академического лицея при Термезском государственном университете, которые перешли к ТГТУ в бесплатное пользование.

Министерству высшего и среднего специального образования до 1 сентября поручено принять на работу высококвалифицированных профессоров-учителей на конкурной основе.