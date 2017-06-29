Мирзияев поручил не повышать в этом году стоимость контрактного обучения в вузах

Как сообщил «Озодлику» чиновник правительства Узбекистана, согласно постановлению №3082 президента Шавката Мирзияева от 23 июня, в 2017/2018 учебном году стоимость контрактного обучения в отделениях бакалавриата и магистратуры не будет увеличена.

Согласно данному постановлению, текст которого пока что не обнародован, Министерство финансов и Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана оставят без изменения стоимость контрактного обучения в вузах в 2017/2018 году.

Ежегодно в Узбекистане после объявления в конце августа результатов тестов в вузы, повышается стоимость контрактного обучения в высших учебных заведениях страны.

– Поэтому это постановление президента – очень хорошая новость для родителей студентов-контрактников, которые ежегодно в конце лета с опасением ждут повышения стоимости обучения. И в 2017/2018 году они будут платить ту сумму за обучение своих детей, которую платили в предыдущем году, – сказал в разговоре с «Озодликом» чиновник узбекского правительства.

В 2016 году стоимость обучения в вузах Узбекистана повысилась на 15 процентов по сравнению со стоимостью образования в 2015 году.

Согласно данной таблице стоимость контрактного (платного) обучения на очной (дневной) форме обучения в вузах Узбекистана в 2016/2017 году, самыми дорогостоящими до сих пор остаются факультеты, которые готовят специалистов по следующим направлениям: международные отношения, международная экономика и международные экономические отношения и право. Стоимость обучения на этих факультетах стоит 9,85 миллиона (около 10200 долларов США по курсу «черного рынка» валют) и 10 миллионов 830 тысяч (около 10300 долларов США по курсу «черного рынка» валют) сумов.

Согласно новому постановлению президента от 23 июня, стоимость годового обучения на этих факультетах останется прежней.

В разговоре с репортером «Озодлика» чиновник узбекского правительства говорит, что этот «подарок» президента Шавката Мирзияева студентам-контрактникам и их родителям не слишком отразится на поступлениях в бюджет вузов.

– Естественно, между 10 миллионами сумов в прошлом году и 10 миллионами сумов в этом году есть большая разница. Инфляция продолжает расти. (Летом 2016 года 1 доллар США стоил 6 тысяч сумов, в этом году – 8350 сумов – Ред.) Но в этом году вузы будут принимать на учебу больше студентов, которые будут обучаться на основе дополнительных (супер) контрактов. Поэтому новое постановление президента не повлияет на бюджет вузов, если учитывать то, что стоимость обучения в вузах на основе супер-контрактов будет в 20 выше, чем на основе обычных контрактов, – сказал нашему чиновник правительства.

Однако в разговоре с репортером «Озодлика» представители многих вузов в Узбекистане заявили, что им ничего неизвестно о новом постановлении президента Шавката Мирзияева. По их словам, новые цены на платное обучение в вузах станут известны только после того, как Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана утвердит таблицу, в которой будут приведены цены за год обучения на платной основе в высших учебных заведениях страны.