Представитель Комитета по делам религий встретился с делегацией «Свидетелей Иеговы»

28 июня в Комитете по делам религий (КПДР) Узбекистана состоялась встреча с делегацией религиозной организации «Свидетели Иеговы» – представителем Руководящего совета в США Кеннета Флодина и представителем Европейской ассоциации Лоренцо Трапанезе.

Как сообщается на правительственном портале, делегацию принял заместитель председателя Комитета по делам религий У.Хасанбаев. Во встрече также принимали участие консультант КПДР Б.Кадыров и представитель церкви «Свидетели Иеговы» в городе Чирчике Н.Королев.

«К.Флодин поблагодарил за прием и доведенную информацию и рассказал о цели своего визита, которая заключается в обсуждении вопросов деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы» в республике», – говорится в официальном сообщении.

Организация «Свидетели Иеговы» появилась в Узбекистане в 50-х годах прошлого века и осуществляла свою деятельность на территории республике нелегально.

В начале 90-х прошлого века открылись представительства данной религиозной организации в Фергане и Ташкентской области. В 2006 году они были обвинены в нарушении законодательства Узбекистана, после чего им было отказано в повторной регистрации.

В настоящее время отделение «Свидетелей Иеговы» действует только в Чирчике.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что члены данной религиозной организации в Самарканде, Намангане и других регионах Узбекистана были обвинены в осуществлении незаконной деятельности и осуждены.

Деятельность «Свидетелей Иеговы» запрещена в КНР, Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и ряде других стран.

В Узбекистане могут осуществлять деятельность только прошедшие государственную регистрацию религиозные организации. В противном случае, они привлекаются к уголовной ответственности.

На территории Узбекистана на текущий момент зарегистрированы свыше 2200 религиозных организаций. Более 90 процентов из них – мусульманские организации. Кроме того, в республике зарегистрированы 159 христианских организаций, 8 еврейских общин, 6 общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.