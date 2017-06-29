Число жертв пожара после аварии с нефтевозом в Пакистане растет

Скончались еще четыре человека, получивших травмы в результате пожара, вспыхнувшего после аварии в Пакистане с участием нефтевоза. Число жертв случившейся на прошлой неделе трагедии возросло до 173, сообщают медики.

Доктор Абдул Басит сказал, что четверо мужчин скончались в государственной больнице в городе Мултан, куда они были доставлены с места ЧП, где опрокинулся, взорвался и загорелся перевозивший нефтепродукты грузовик. По информации Абдула Басита, врачи оказывают помощь 37 другим пациентам, пострадавшим при пожаре.

ЧП произошло 25 июня на трассе: водитель грузовика потерял управление и допустил аварию примерно в ста километрах от Мултана, пятого по величине города страны, население которого превышает три миллиона человек. Перед возгоранием у грузовика находились жители окрестных сел, пытавшиеся собрать пролившееся горючее.