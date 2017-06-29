Лавров полагает, что Путин и Трамп встретятся на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Выступая 28 июня в российском городе Краснодаре, Лавров сказал, что необходимо добиваться нормализации диалога между Соединенными Штатами и Россией. «Наверное, будет неправильно, если они не смогут переговорить, причем переговорить по многим вопросам» на саммите G20, находясь в одном городе и в одном здании, сказал Лавров. Глава МИД России подчеркнул, что для Путина и Трампа особенно важно обсудить конфликт в Сирии.

Лавров отметил, что тема возможной встречи президентов России и США уже достаточно давно обсуждается и «добавить к этому нечего». Российский министр не сказал, сделаны ли конкретные шаги для двусторонней встречи Трампа и Путина.

На саммит G20 в Гамбург прибудут главы государств и правительств ведущих мировых экономических держав, на повестке дня – вопросы свободной торговли, изменения климата, борьбы с терроризмом.