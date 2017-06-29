В Узбекистане певцам запретили переводить на узбекский иностранные песни (видео)
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Узбекские власти запретили местным певцам перепевать иностранные песни (на русском, арабском, турецком) на узбекском языке, а пользователям YouTube не рекомендовали выкладывать в Сеть такой контент. Причина – опасения, что Узбекистан останется без узбекской музыки.
Узбекские власти официально запретили местным певцам исполнять римейки иностранных песен, то есть перепевать русские, арабские, турецкие и иранские песни на узбекском языке. Как сказал «Озодлику» ташкентский журналист, освещающий узбекский шоу-бизнес, запрет был озвучен советником президента писателем Хайриддином Султановым и доведен до сведения администрации «Узбекконцерта» (которая контролирует все концерты в Узбекистане) и членов художественных советов при телерадиокомпаниях. Те в свою очередь предупредили певцов, с которыми работают, что песни-римейки не будут ставиться в эфир и размещаться на сайтах.
«Отныне певцы не должны петь турецкие, арабские, молдавские, иранские песни на узбекском», – говорит местный журналист.
Запрет не распространяется на эти же песни в оригинале. То есть, например, «Катюшу» узбекским певцам можно петь на русском как оригинальное произведение, но в эфир с узбекским текстом она уже не пойдет.
Певец Бахром Назаров, который недавно перевел с азербайджанского на узбекский песню «Пари» (O'g'irlangan), подтвердил журналистам, что ее не пускают в ротацию на узбекском радио и ТВ.
Узбекские телеканалы также выпустили несколько разоблачительных репортажей о певцах, которые «поют иностранные песни, обманывая слушателей», и показали ток-шоу на эту же тему. Участники ток-шоу подчеркивали, что сегодня 90% репертуара певцов в Узбекистане – римейки турецких и арабских песен, и с этим пора кончать.
«Иначе произойдет национальная трагедия, и мы останемся без узбекской музыки, которая имеет пятитысячную историю», – заявил Джуракул Шукуров, преподаватель Национального университета Узбекистана, по словам которого «музыкальный вкус узбекской нации необходимо воспитывать».
Популярные в Узбекистане певцы Озодбек Назарбеков и Манзура уже поддержали запрет на римейки иностранных песен. Другие их коллеги вспоминают знаменитого во времена СССР певца Батыра Закирова, который никогда не делал римейки, а всегда пел либо свои песни, либо песни на языке оригинала.
Неназванный узбекский чиновник также заявил «Озодлику», что сегодня узбекские певцы поют на эстраде узбекские песни с русским акцентом, а в их римейках «нет ни смысла, ни вкуса».
Единственный, кто пока открыто высказывается против запрета – музыкальный критик Акмаль Ризаев.
«Это абсурд, когда обширные ресурсы государства тратятся на разоблачение певцов, которые делают римейки на иностранные песни», – заявил он. Он напомнил, что Комитет по связи и информации Узбекистана также отдал приказ найти пользователей YouTube, которые выкладывают римейки на узбекском в Сеть и заблокировать их.
«Если вы посмотрите ток-шоу в Узбекистане, то сложится впечатление, что главная проблема в стране – иностранные песни. Почему-то власти думают, что песни – это не развлечение, а инструмент воспитания, как проповеди в мечетях. Я считаю, что это псевдопатриотизм и непонимание музыкальной эстетики. И это не является основной проблемой нашего общества», – заметил Ризаев.
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