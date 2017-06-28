Прокурор Денвера просит не оставлять на свободе экс-правозащитника из Узбекистана, подозреваемого в связях с террористами

Прокуроры США просят не освобождать узбекистанца Джамшида Мухтарова, который последние пять лет находится в тюрьме. Его обвиняют в попытке оказания материальной поддержки террористической группировке «Исламское государство» («ИГ»). На родине Джамшид Мухтаров был руководителем джизакского областного отделения правозащитного общества «Эзгулик» («Милосердие»).

Прокурор Денвера 27 июня подал апелляционную жалобу на вынесенный четыре дня назад приговор вышестоящего суда, согласно которому Джамшид Мухтаров останется на свободе до начала следующего суда, который должен состояться в 2018 году.

Ранее 40-летний узбекистанец Мухтаров подал жалобу о нарушении его прав в результате неоднократного отложения судебного заседания. Однако прокурор уверен, что он может сбежать, оставшись на свободе.

Джамшид Мухтаров был обвинен в тайной передаче телефонов и других электронных носителей боевикам террористической организации «Исламское государство» («ИГ») и экстремистским группировкам в Пакистане.

Напомним, что Джамшид Мухторов вместе с семьей переехал в США в 2007 году. Он жил в городе Аврора, предместье Денвера, и имел статус политического беженца. У себя на родине он был руководителем джизакского областного отделения правозащитного общества «Эзгулик» («Милосердие»).

Мухтаров был арестован 21 января 2012 года в чикагском аэропорту по дороге в Стамбул. Американские следователи сообщили, что Джамшид Мухтаров готовился вылететь через Турцию в пакистанский город Вазиристан для того, чтобы бороться там с «неверными».

На прошлой неделе американский суд вынес приговор об освобождении его из тюрьмы. Согласно суду, обвиняемый в поддержке терроризма узбекистанец, даже в случае доказательства его вины, уже отбыл предполагаемый срок до приговора.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что младший брат Джамшида Мухтарова, Хуршид Мухтаров, объявленный в международный розыск правоохранительными органами Узбекистана, воюет в рядах террористической группировки «ИГ» в Сирии.

В 2012 году правоохранительные органы Казахстана арестовали Мухтарова, который с 2008 года находился в поисках убежища в этой стране. Но после казахстанские силовые органы выпустили его из-под ареста и позволили вылететь из Алматы в Стамбул.