Мирзияев провел переговоры с президентом «Лукойл»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 28 июня провел встречу с президентом российской нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым.

Президент «Лукойл» Вагит Алекперов находится в Узбекистане с рабочим визитом.

В ходе встречи президент Узбекистана Шавкат Мирзияев с удовлетворением отметил динамично развивающийся сотрудничество между Узбекистаном и «Лукойл» в нефтегазовой сфере, сообщает Uzdaily.uz.

Сегодня «Лукойл» принимает участие в реализации ряда крупных нефтегазовых проектов в Узбекистане – от геологоразведки до переработки газа в готовую продукцию. «Лукойл» направил в Узбекистан инвестиции на сумму более $6,3 млрд.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации существующих проектов и подготовки новых перспективных проектов, включая по глубокой переработки природного газа.

Вагит Алекперов выразил благодарность за оказываемую поддержку проектам «Лукойл» в Узбекистане и готовность полномасштабному развитию сотрудничества с Узбекистаном в нефтегазовой сфере.