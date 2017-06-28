26-летие независимости Узбекистана будет встречено под девизом «Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 27 июня подписал постановление о подготовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости страны, которое отмечается 1 сентября.

«День независимости – это великая историческая дата обретения нашей страной независимости, появления на карте мира нового, независимого и суверенного государства – Республики Узбекистан, воплощения в жизнь многовековой мечты и устремлений нашего народа, которая всегда с большим воодушевлением отмечается нами как самый великий, самый дорогой праздник», – отмечается в документе.

«С течением времени все больше возрастает огромное значение независимости в жизни и судьбе нынешнего и грядущих поколений, для нашего национального развития в целом. Государственная независимость Узбекистана является прочным фундаментом обеспечения национальных интересов, мирной и спокойной жизни нашего народа, повышения авторитета страны на международной арене», – подчеркивается в тексте постановления.

Республиканской комиссии поручено в недельный срок разработать программу организационно-практических, культурно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий, воплощающих в себе главную идею «Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!», сообщает Gazeta.uz.

При подготовке программы предписано исходить из основных положений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека».

Летом запланировано проведение заключительного этапа республиканского конкурса «Ты единственная, священная Родина!» на лучшую песню и музыкальное произведение, воспевающие независимость страны. В первой половине августа пройдут республиканский этап конкурса на премию президента для одаренной молодежи «Нихол», концертная программа с участием победителей, а также традиционные смотры-конкурсы «Самый великий, самый дорогой», «Воспеваем тебя, современник!», «Образ Родины – глазами художника», «Жить во имя Родины!»

Во всех регионах с участием широких слоев населения организуются просветительские встречи и беседы, литературно-художественные вечера, другие культурные мероприятия, посвященные Дню независимости.

К подготовке праздничных программ будут привлечены творческие группы из сценаристов и режиссеров, писателей и поэтов, композиторов и балетмейстеров, сценических художников, молодых исполнителей, представителей фольклорного искусства.