Дуров заявил, что не возражает против регистрации Telegram в России
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предоставил Роскомнадзору регистрационные данные, необходимые для включения в реестр распространителей информации в России. По словам Дурова, эти данные доступны и ранее находились в публичном доступе.
При этом Дуров отказался выполнять требования пакета так называемых «антитеррористических законов Ирины Яровой». Таким образом Telegram отказывается переносить данные пользователей в Россию и предоставлять спецслужбам доступ к переписке. По словам Дурова, эти законы несовместимы с защитой частной жизни и нарушают российскую конституцию.
Дуров отметил, что в заявлении главы Роскомнадзора Александра Жарова не было иных требований, кроме предоставления данных для регистрации.
Основатель Telegram отметил, что мессенджер готов сотрудничать с российскими властями на том же уровне, как это происходит в остальных странах. Речь идет об удалении публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией.
На прошлой неделе Роскомнадзор пригрозил мессенджеру Telegram скорой блокировкой. Глава ведомства Александр Жаров опубликовал открытое письмо к основателю сервиса – Павлу Дурову. От Telegram потребовали зарегистрироваться в России. Регистрация обязывает администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Глава Telegram Павел Дуров, который также основал социальную сеть «ВКонтакте», ранее неоднократно заявлял, что на такое мессенджер никогда не согласится.
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