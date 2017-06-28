На крупнейшем гей-параде в Нью-Йорке развевались флаги Узбекистана и других республик Центральной Азии (видео)

В минувшие выходные в Нью-Йорке прошел самый большой гей-парад в США. Шесть часов непрерывного шествия транслировались в прямом эфире многими телеканалами США и других стран.

В параде также принимала участие команда русскоязычных ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры) из постсоветских стран (RUSA LGBT). В их числе были и несколько десятков представителей сексуальных меньшинств из Узбекистана, которые несли флаги и символику страны, пишет информагентство «Фергана».

«Это очень волнительно, когда ты в США можешь представлять свою страну и поддержать своих друзей, живущих в Узбекистане. Мы хотим показать, что мы узбеки, среди нас тоже есть геи. Мы свободно живем здесь и выступаем против гомофобии», – сказал лидер узбекской гей-общины в США Анвар Л.

На параде были также замечены флаги и других центральноазиатских республик, в частности Кыргызстана и Казахстана.

Казахстанский новостной сайт Tengrinews.kz сообщил о том, что в парламенте Казахстана высказали недовольство использованием Государственного флага на гей-парадах за рубежом. Они считают, что такие мероприятия в корне противоречат национальному коду и обратились к министрам за разъяснениями, какие меры будут приняты.

Депутат Мажилиса (нижней палаты казахстанского парламента) Тургун Сыздыков спросил министра информации и коммуникаций Даурена Абаева о реакции госорганов на использование государственной символики Казахстана на гей-парадах.

«Вот, гей-парады, люди там надевают нашу форму, машут нашими флагами. Какова будет реакция наших государственных структур на эти вопросы? И они просачиваются в средства массовой информации», – обратился он.

Министр ответил, что правовые меры в странах, где государственная символика используется в неправильном ключе, могут быть предприняты дипломатическими представительствами Казахстана.

«Я думаю, обычная практика такова, что если это из ряда вон выходящее событие, у нас есть посольства, дипломатические представительства, которые могут заявить в стране пребывания свое возмущение с тем, чтобы местные органы, в том числе, правопорядка, приняли соответствующие меры. Здесь мы как госорган, как нам реагировать? Кроме как внутреннего возмущения на данный момент в правовом поле я другого статуса не вижу. Другой вопрос, наверное, в том, что общество должно тоже высказать свое возмущение по этому поводу», – ответил глава МИК РК Даурен Абаев.

Гей-парад в Нью-Йорке является одним из самых крупных шествий ЛГБТ в мире. Более 300 организаций ежегодно маршируют по центральной магистрали Нью-Йорка – Пятой авеню – и другим улицам города. За парадом наблюдают миллионы зрителей на улицах и по телевидению.