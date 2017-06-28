Здание Верховного суда Венесуэлы обстреляли с угнанного вертолета

Здание Верховного суда Венесуэлы обстреляли с угнанного полицейского вертолета. Пострадавших нет. Нападение произошло во время того, как президент страны Николас Мадуро выступал в прямом эфире по государственному телевидению. Он назвал случившееся терактом и попыткой вооруженного переворота. По тревоге были подняты силы противовоздушной обороны.

По данным СМИ, за нападением стоят полицейские, выступающие против правительства. Сотрудник МВД Оскар Перес выложил в социальных сетях видеообращение, в котором призвал Николаса Мадуро к отставке. Власти Венесуэлы пока не назвали имен подозреваемых, идет следствие.

С апреля Венесуэлу охватили массовые протесты против правительства. Некоторые из них переросли в беспорядки, в столкновениях с полицией погибли около 70 человек. Власти Венесуэлы утверждают, что стране угрожает гражданская война, и называют демонстрантов «террористами».