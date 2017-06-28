В Узбекистане создана комиссия по внедрению систем учета энергии и газа
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 27 июня подписал распоряжение, которым предусмотрено создание рабочей комиссии по подготовке предложений по внедрению в стране автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа.
Рабочей комиссии, которую возглавил заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров, поручено подготовить, изучив передовой зарубежный опыт, предложения по утверждению единых нормативно-технических требований, государственных стандартов автоматизированных систем и приборов учета, интегрируемых в единую систему, передает Gazeta.uz.
На основе результатов изучения должны быть разработаны обоснованные концепции внедрения автоматизированных систем в Узбекистане. Намечено локализовать производство современных электронных приборов учета электроэнергии и газа, сопутствующего оборудования и программных продуктов с привлечением иностранного партнера.
К реализации проектов по внедрению автоматизированных систем планируется привлечь местных производителей и финансовые средства. В стране должна быть создана развитая инфраструктура для эффективного функционирования автоматизированных систем, в том числе за счет совершенствования транспортно-логистических услуг, услуг радио и мобильной связи.
В список задач комиссии также включено проведение переговоров и согласование с международными и зарубежными финансовыми институтами-донорами вопросов дальнейших перспектив реализации проектов по внедрению автоматизированных систем.
Запланировано провести переговоры с ведущими зарубежными компаниями, имеющими прогрессивный опыт внедрения автоматизированных систем, а также организовать визит специалистов Узбекистана за рубеж для изучения передового опыта внедрения таких систем, законодательства и правоприменительной практики.
В двухмесячный срок в аппарат президента должны быть внесены конкретные предложения и проекты нормативно-правовых актов, направленные на реализацию поставленных задач.
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