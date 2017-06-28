Казахстанские депутаты возмущены использованием госсимвола на гей-парадах за рубежом (видео)

В парламенте Казахстана высказали недовольство использованием Государственного флага на гей-парадах за рубежом. Они считают, что такие мероприятия в корне противоречат национальному коду и обратились к министрам за разъяснениями, какие меры будут приняты. Об этом пишет портал Tengrinews.kz.

Депутат Мажилиса (нижней палаты казахстанского парламента) Тургун Сыздыков спросил министра информации и коммуникаций Даурена Абаева о реакции госорганов на использование государственной символики Казахстана на гей-парадах.

«Вот, гей-парады, люди там надевают нашу форму, машут нашими флагами. Какова будет реакция наших государственных структур на эти вопросы? И они просачиваются в средства массовой информации», – обратился он.

Министр ответил, что правовые меры в странах, где государственная символика используется в неправильном ключе, могут быть предприняты дипломатическими представительствами Казахстана.

«Я думаю, обычная практика такова, что если это из ряда вон выходящее событие, у нас есть посольства, дипломатические представительства, которые могут заявить в стране пребывания свое возмущение с тем, чтобы местные органы, в том числе, правопорядка, приняли соответствующие меры. Здесь мы как госорган, как нам реагировать? Кроме как внутреннего возмущения на данный момент в правовом поле я другого статуса не вижу. Другой вопрос, наверное, в том, что общество должно тоже высказать свое возмущение по этому поводу», – ответил глава МИК РК Даурен Абаев.

В мае в Нью-Йорке прошел гей-парад, где были замечены национальные флаги некоторых стран СНГ, в том числе, Казахстана. Пользователи опубликовали видео, на котором человек в национальном казахском платье несет флаг Казахстана на парад ЛГБТ.