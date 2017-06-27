Родственник покойного президента Каримова получил статус беженца в Украине (видео)

Миграционная служба Украины выдала статус беженца Акбарали Абдуллаеву – родному племяннику супруги ныне покойного президента Ислама Каримова, и таким образом, свела на нет возможность его экстрадиции в Узбекистан. Племянник Татьяны Каримовой, обвиняемый Генеральной прокуратурой Узбекистана в совершении тяжких преступлений, был задержан в международном аэропорту Киева.

Пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец сообщила «Озодлику» о том, что 14 июня этого года Миграционная служба Украины выдала Акбарали Абдуллаеву статус беженца и по этой причине он был освобожден из-под экстрадиционного ареста:

– На данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены согласиться с этим решением, и как предусмотрено в законодательстве Украины, отменить экстрадиционный арест в отношении лица, получившего статус беженца. Теперь Украина может дать отказ той стороне, которая требует его экстрадиции, – сказала нашему радио Надежда Максимец.

Как добавила пресс-секретарь прокуратуры города Киева, окончательное решение о выдаче или об отказе в выдаче Акбарали Абдуллаева в Узбекистан вынесет Генеральная прокуратура Украины.

Напомним, что 33-летний Акбарали Абдуллаев был задержан 14 января этого года в международном аэропорту Киева «Жуляны» сразу после приземления его самолета. При себе он имел паспорта гражданина Доминиканской Республики и Республики Узбекистан. Украинские пограничники задержали Абдуллаева после того, как установили, что он находится в международном розыске.

На родине племянник экс-первой леди Узбекистана обвиняется в овершении преступлений, предусмотренных статьями 167 («Хищение путем присвоения или растраты»), 178 («Сокрытие иностранной валюты»), 209 («Должностной подлог»), 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности») Уголовного кодекса республики.

Генеральная прокуратура Узбекистана направила в Киев официальный запрос об экстрадиции Акбарали Абдуллаева в Ташкент, но до сих пор не предоставила общественности никакой информации о данной процедуре.

В марте этого года Акбарали Абдуллаев обратился к властям Украины с просьбой о предоставлении политического убежища. 14 июня Миграционная служба этой страны удовлетворила его заявление на получение политубежища.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» пресс-секретарь Миграционной службы Украины Сергей Гунко не стал комментировать вопрос о том, каким образом Акбарали Абдуллаев за такой короткий период смог получить политубежище в этой стране:

– В рамках украинского законодательства я не могу дать вам комментарий по этому поводу, – сказал Гунко.

Во время своего выступления в суде в марте месяце Акбарали Абдуллаев заявил, что опасается экстрадиции в Узбекистан, где ему грозят пытки и смерть.

Украина, которая является членом Европейского парламента, согласно 3 статьи Европейской конвенции по правам человека, взяла на себя обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут быть подвергнуты пыткам или бесчеловечному обращению.

По данным Комитета ООН против пыток, в тюрьмах и следственных изоляторах в Узбекистане широко и систематически применяются пытки.

10 октября 2013 года Абдуллаев был обвинен в совершении экономических преступлений и арестован по приказу самого Ислама Каримова. В 2014 году он был приговорен к 15 годам тюрьмы, затем срок наказания был снижен до 6 лет и 6 месяцев.

Как стало известно «Озодлику» со слов источников внутри страны, спустя 2,5 года после заключения в тюрьму Акбарали Абдуллаев был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания по амнистии. Но спустя совсем немного времени после смерти 2 сентября прошлого года президента Ислама Каримова, несмотря на наличие подписки о невыезде из страны, он незаконно покинул страну.

Как стало известно нашему радио из реестра судебных решений Украины, 15 октября 2016 года Яшнабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес решение об аресте и экстрадиции Акбарали Абдуллаева в Узбекистан.