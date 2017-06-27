Житель Кашкадарьи обнаружил оружие в трубе

Житель Дехканабадского района Кашкадарьинской области Жасур Бегматов (имя и фамилия изменены) при демонтаже хозяйственной пристройки в собственном доме обнаружил неожиданную находку.

В трубе, которая служила в качестве перегородки в верхней части постройки, находились отдельные части 16-калиберного ружья серии Л7691. Об этом интернет-изданию Podrobno.uz сообщил сотрудник пресс-службы таможенного управления Кашкадарьинской области Собир Холмурадов. Бегматов сдал свою находку в правоохранительные органы и тем самым избежал уголовной ответственности.

Схожая ситуация произошла и с Алишером Акбаровым, который на скотном дворе своего участка обнаружил 20-калиберное оружие серии Н67506. Он также поспешил сдать находку в правоохранительные органы.

Следует отметить, в первой половине 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло число случаев сдачи оружия по собственному желанию. Таким образом, в 2017 году зафиксировано 20 случаев, в которых сданы 13 единиц оружия и 156 патронов различных разновидностей.

Согласно статье 248 Уголовного Кодекса в Узбекистане запрещено приобретение, ношение, хранение, перевозка и передача огнестрельного оружия, а также патронов, взрывчатых веществ, изготовление взрывчатых веществ.