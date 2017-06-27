Каждый заключенный в Таджикистане получил шанс на помилование

Правительственная комиссия в новом составе приступила к рассмотрению прошений осужденных в адрес президента страны о помиловании. Глава государства Эмомали Рахмон подписал постановление об утверждении нового состава комиссии и расширил ее полномочия, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Отныне каждый осужденный, несмотря на тяжесть совершенного преступления и назначенный срок, имеет право раз в год направить ходатайство о помиловании на имя президента страны. Ходатайство направляется через администрацию закрытого учреждения, с приложением справки о его поведении, состоянии здоровья, семейного положения.

Межведомственная комиссия, в состав которой входят руководители ряда министерств, уполномочена выносить решение по каждому ходатайству. Члены комиссии на собраниях, которые будут созываться не менее двух раз в год, будут рассматривать каждое ходатайство в индивидуальном порядке.

В данном вопросе комиссия наделена полномочиями обратиться к главе государства с просьбой о пересмотре срока наказания для осужденного.