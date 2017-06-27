Арстанбек Абдылдаев, известный выражением «Зима не будет», выдвинул свою кандидатуру на пост президента КР

В ЦИК поступило заявление Арстанбека Абдылдаева о самовыдвижении кандидатом на должность президента Кыргызстана. Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии, с заявлением Арстанбек Абдылдаев обратился 26 июня.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии, с заявлением Арстанбек Абдылдаев обратился 26 июня. Ему 49 лет, является директором ОсОО «Ауирдин».

Абдылдаев обрел известность в конце 2011 года. Кандидат в президенты, глава «Народной академии» Арстан Алай (духовное имя) категорично заявил: «Зима не будет». «Вы будете смеяться, но потом это будет подтверждаться. Зима не будет, наводнение будет на Западе. Вы посмотрите, потом смеяться будете», – говорил на пресс-конференции он.

Кроме Абдылдаева на сегодня о своем желании баллотироваться на пост президента заявили руководитель партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, а также два самовыдвиженца – лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и директор центра «Лига-антикризис» Назарбек Нышанов. Также от партии «ЭрК» намерен выдвинуться кандидат Турсунбай Бакир уулу.

Выборы президента состоятся в Кыргызстане 15 октября.