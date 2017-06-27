Журналисты СNN уволились из-за статьи о Трампе и России

Три журналиста CNN, имевшие отношение к публикации неверной информации о связях человека из окружения Дональда Трампа с Россией, подали в понедельник заявления об увольнении по собственному желанию.

Лекс Харрис, глава отдела журналистских исследований, Томас Фрэнк, автор статьи и Эрик Лихтблау, редактировавший ее, покинули телекомпанию. В корреспонденции, появившейся на CNN 22 июня, утверждалось, что Джон Скарамуччи, в тот момент ближайший советник избранного президента Трампа, тайно встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и обсуждал возможность отмены американских санкций против российских граждан и компаний. Эта встреча якобы произошла в Давосе в январе во время давосского форума. Сам Скарамуччи заявил, что Дмитриев подошел к нему в ресторане в Давосе поприветствовать, они коротко поговорили, совершенно не задев тему санкций. 24 июня CNN объявила о том, что ее информация не соотвествовала истине. «Этот материал не отвечал редакционным стандартам CNN... CNN приносит извинения Джону Скарамуччи», – сказано в заявлении.

По информации людей, знакомых с подробностями этой истории, публикация была основана на сведениях, полученных от одного источника, она не прошла через обычную систему контроля. Как пишет Foxnews, отныне для публикации любого материала, касающегося России требуется санкции двух исполнительных редакторов.

Телекомпания CNN была объектом прямой критики со стороны президента Дональда Трампа, обвиняющего ее в публикации «фальшивых новостей».