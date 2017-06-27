Тяжелобольной бывший политзаключенный Мурад Джураев сможет выехать за границу на лечение через 15 лет

Активисту Демократического движения Узбекистана, бывшему депутату узбекского парламента и экс-мэру города Мубарек Мураду Джураеву, который вышел на свободу после 22-летнего заключения в 2015 году, требуется операция в Германии. Однако он говорит, что МВД и СНБ Узбекистана различными путями препятствуют его выезду за пределы страны.

Мурад Джураев – бывший депутат парламента, который в первые годы независимости Узбекистана боролся за развитие демократического управления в стране, и в результате 22 года своей жизни провел за решеткой.

Прошло около полтора года, как Мурад Джураев, считающийся одним из узбекских политзаключенных, который провел в тюрьме самый длительный срок, вышел на свободу с уже изрядно подпорченным здоровьем.

В течение целого года после освобождения он постоянно отчитывался в местном отделении милиции за каждый сделанный шаг и спустя год после тюрьмы надеелся на восстановление своих прав на свободное передвижение. Но, к сожалению, эти надежды пока не сбылись.

Как говорит «Озодлику» жена бывшего депутата Холбика Джураева, ташкентские нейрохирурги сказали Мураду Джураеву о том, что ему требуется сложная хирургическая операция и посоветовали ехать в Индию или в одну из европейских стран.

Но, по словам женщины, ее муж не может выехать за границу на лечение, так как власти не дают ему так называеммую «выездную визу», которая выдается гражданам Узбекистана на двухлетний срок и позволяет посещать другие страны:

– После освобождения из тюрьмы мой муж в течение года находился под надзором. И даже когда ехал в больницу, он спрашивал разрешение у сотрудников милиции, отчитывался перед ними, в какую больницу он едет и по какой причине. За все это время он ни разу не поехал в Ташкент. Но спустя год надзор закончился. После мы обратились в посольства западных стран с просьбой помочь ему восстановить здоровье. Посол Германии приехал к нам домой, чтобы встретиться с моим мужем. Он сказал, что может помочь ему пройти операцию в Германии, но только попросил получить ОВИРовскую визу. 24 апреля мы сдали все документы в Управление внутренних дел Кашкадарьинской области. Спустя месяц нам позвонили из УВД и попросили принести определение суда. Я поехала в Ташкент и привезла им это определение. Затем они попросили нас принести им справку из отделения профилактики Мубарекского района о нахождении на учете. Но там нам сообщили, что мой муж, отсидевший в тюрьме 22 года, еще по меньшей мере 15 лет будет находится под надзором милиции и поэтому они не смогут выдать ему справку для получения выездной визы, – сказала репортеру нашего радио жены бывшего политзаключенного Мурада Джураева.

Редакции «Озодлика» пока не удалось получить ответ из официальных органов относительно того, на основании какого закона или решения Мурад Джураев должен ждать целых 15 лет, чтобы получить разрешение властей на выезд из страны.

Представитель узбекистанского общества прав человека «Эзгулик» Абдурахман Ташанов говорит, что отказывая Мураду Джураеву в праве на выезд из страны, власти Узбекистана нарушают его конституционные права:

– Согласно Конституции и законам Узбекистана, лицо, не лишенное свободы, обладает всеми правами и свободами. Этими прававами и свободами обладают также лица, которые уже отбывали свой срок наказания, в том числе и бывшие политические заключенные. Но в Узбекистане политические реформы еще не проведены. Отношение к политической оппозиции и гражданскому обществу не изменилось. Все продолжается скорее по инерции старой политики. Отношение к Мураду Джураеву – это одно из проявлений этой инерции, – сказал правозащитник.

В разговоре с репортером нашего радио жена Мурада Джураева, Холбика Джураева говорит, что, несмотря на то, что ее муж, отсидевший в тюрьме 22 года по приказу президента Ислама Каримова, вышел на свободу до его смерти, и при новом президенте Мирзияеве отношение к Мураду Джураеву и его семье не изменилось. Она жалуется на то, что Служба национальной безопасности не прекращает оказывать давление на ее детей.

Несмотря на то, что писатель Мамадали Махмудов, а также бывшие депутаты парламента Мурад Джураев и Самандар Куканов, считавшиеся одними из самых известных политзаключенных в годы правления президента Каримова, вышли на свободу, власти Узбекистана продолжают вводить ограничения на их свободное передвижение.

Ранее Мамадали Махмудов и еще один известный бывший политзаключенный Мухаммад Бекжан, также как и Мурад Джураев, обращались во все необходимые инстанции с просьбой выдать им выездную визу, но все их обращения пока не дали положительного результата.

По словам местных правозащитников, власти Узбекистана до сих пор продолжают попирать права бывших политзаключенных, отсидевших в тюрьмах длительные сроки по сфабрикованным обвинениям. Они говорят, что узбекское правительство никак не комментирует этот вопрос.