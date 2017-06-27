Рисующий без рук казахстанский художник выставил работы на продажу для сбора средств на ремонт дорог

Рисующий без рук казахстанский художник и активист антиядерного движения выставил на аукцион свои картины для сбора помощи на ремонт дорог в родном селе в Карагандинской области. Ранее районный акимат объявил о сборе пожертвований на ремонт дорожного полотна, сообщает новостной сайт «Казинформ».

48-летний Карипбек Куюков родился в селе Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области, близ территории, где располагался Семипалатинский ядерный полигон. С рождения он не имеет рук и рисует свои картины, держа кисть зубами или пальцами ног. Сайт «Казинформ» приводит слова Куюкова, согласно которому в этом селе отсутствует транспорт и оно отрезано от цивилизации, а соединяющая село с административным центром дорога с каждым годом приходит в упадок.

Ограничение движения в результате снегопадов и паводков, размытие дорог и смертельные ДТП – не редкость на трассах в Казахстане.

«Я, как уроженец села Егиндыбулак, от имени жителей моего многострадального района хотел бы внести свою лепту в развитие инфраструктуры», – приводит слова Куюкова «Казинформ». – Я тоже объявил о своем участии в этой акции [акимата]. Отдам доходы от продажи картин на эти цели, лишь бы родное село снова стало цветущим».

В феврале стало известно, что Куюков, обладатель государственной награды «Курмет», значится номинантом на получение Нобелевской премии мира вместе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.