В Мадриде суд постановил эксгумировать останки Сальвадора Дали

В Мадриде суд постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали (1904-1989) из-за иска об установлении отцовства. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя суда.



Это необходимо, чтобы «получить образцы для определения, является ли он биологическим отцом женщины», которая «подала иск, чтобы ее признали дочерью художника». Ранее агентство ЭФЭ сообщило, что речь идет о Пилар Абель из Жироны, утверждающей, что Дали является ее отцом.

Представитель суда сообщил, что исследование ДНК трупа художника необходимо из-за отсутствия других биологических или личных останков, с помощью которых можно провести сравнительное исследование. Она также сказала, что решение может быть обжаловано.



Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года и считается одним из самых известных представителей сюрреализма. За время своей творческой деятельности создал сотни художественных произведений. Дали был женат на родившейся в Казани Елене Дьяконовой (1894-1982), известной как Гала. Они находились в браке с 1958 по 1982 год. Совместных детей у них не было. Дали похоронен в Фигерасе, городе в северо-восточной части Каталонии. При жизни он прославился также эксцентрическими выходками.