Катар обвинили в эскалации из-за размещения турецких военных

Бахрейн обвинил Катар в военной эскалации из-за размещения в стране турецких солдат. Министр иностранных дел Бахрейна подчеркнул, что разногласия между Катаром и арабскими государствами носят дипломатический характер, а размещение иностранных военнослужащих лишь увеличивает напряженность.

Турция поддержала Катар в его конфликте с соседними странами. С момента начала кризиса на турецкую авиабазу в эмирате дважды прибывали дополнительные силы и военная техника. Ранее среди требований, выдвинутых к Катару соседями для прекращения внешней блокады, называлось закрытие этой базы. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ультиматум вмешательством во внутренние дела Катара. Иран вчера призвал Европу помочь наладить диалог между государствами Персидского залива.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Бахрейн, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В Дохе обвинения отрицают, а требования соседей называют попыткой ограничить суверенитет страны.