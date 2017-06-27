Скитания «вечного узбека», который варит сыр на Псковщине

Сыровар из Псковской области с 2011-го года не может стать полноправным россиянином. С тех пор Анвар Зуфаров женился, родил четверых детей, с нуля начал свое дело, завел скот, наладил производство домашних сыров, но фактически так и остался без главного документа – паспорта. Его последней надеждой была прямая линия с президентом. Но Владимир Путин не говорил о мигрантах. Тогда фермер решил выставить на торги свое хозяйство.

Анвара Зуфарова на Псковщине так и называют – «вечный узбек». В буквальном смысле, он застрял на бюрократической границе.

Дело тянулось годами: Анвар принципиально не давал взяток, по требованию российских властей снялся с консульского учета в посольстве Узбекистана, в итоге миграционная служба нашла повод лишить Анвара статуса соотечественника. При том, что он считает Россию своей родиной, а русский язык у него в отличие от узбекского – родной.

«Я попал в тупик. Я уже никогда не смогу получить паспорт Узбекистана, а соответственно не смогу законно находиться на территории России, – рассказал Анвар Зуфаров. – Это все по закону. Никто ничего не нарушает, страдаю только я».

Эту несправедливость Анвар не понимает, говорит – он приехал в умирающую деревню, открыл производство: «​Здесь раньше было несколько тысяч жителей.А сейчас, чтобы Вы понимали катастрофу села, 150 человек. И то не факт»​.

Каждую неделю Анвар делает 100-150 килограммов сыра. Это полутвердые и так называемые вытяжные сорта. Для их производства постоянно нужно свежее молоко. У местных Анвар покупает его тоннами каждый месяц. Поэтому в деревне и продолжают держать коров, коз, овец.

Именно качеством своих сыров и прославились Анвар и Анна. Сейчас свою продукцию они возят во Псков, Москву, Петербург.

«​Очень много людей, производств, даже местных, которые не скрывают, что используют пальмовое масло, – говорит сыровар Анна Перова, у них даже идут тренинги на предприятиях для людей, которые там работают, что это хорошо. Это очень удешевляет. Есть люди, которые хотят прибыль, сверхприбыль, а когда делаешь из чистого молока сыр – не может быть сверхприбыли. Сыр – это концентрат молока».

У четы сыроваров пока не получается удовлетворить весь спрос. В результате покупатели сами стали приезжать к ним. Даже из столиц.

«​В Печорах люди, которые имеют коров, тоже делают сыры. Какие-то плавленные, быстрые. А это – меня потрясло то, что это творческие люди. И они с такой любовью это делают»​, – рассказывает покупательница сыров Вера.

Анвар со своей женой придумали новый сорт сыра – с добавлением крапивы, но он уже не видит смысла развивать ферму. Хотел задать вопрос Владимиру Путину во время прямой линии о судьбе соотечественников, которые не могут получить гражданство, но все тщетно. И вот Анвар повесил в интернете объявление о продаже своей фермы.

«Раньше – в прошлом году мы это все выкашивали, заготавливали корм для козочек. Сейчас мы даже от этих коз откажемся. Ситуация до сих пор не ясна. Животину жалко, чтобы не мучилась, надо каким-то образом избавляться», – рассказывает Анвар.

«У моих друзей разной степени сложности но примерно такая же ситуация, много людей ко мне обратились ко мне, ждут, что ситуация повлияет и на их ситуацию тоже. На самом деле, – говорит сыровар, – не хочется сравнивать себя с человеком, который бросается на амбразуру ради всех, но не хочется, чтобы вопрос решился только для меня, чтобы это был только мой вопрос. Хочется, чтобы все глобально поменялось, чтобы система сделала волевой бросок через себя и начала видеть простых людей!»

В семье Анвара российское гражданство нужно не только ему. Миграционная служба депортировала его маму. Если проблема воссоединения с семьей не решится, Анвар допускает, что ему все равно придется уехать из России. Пусть и с российским паспортом.