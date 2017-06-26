В день празднования Рамазан-хайита Мирзияев посетил психиатирическую клинику

26 июня, в первый день празднования Рамазан-хайита (Ийд аль-Фитр) президент Узбекистана Шавкат Мирзияев побывал в построенной в 1896 году Ташкентской городской клинической психиатрической больнице, сообщают местные СМИ.

Глава государства ознакомился с проектами по обновлению зданий больницы, осмотрел условия, созданные для больных.

«Надо создать все необходимые условия для больных», сказал президент Мирзияев. Помимо этого, он дал поручения по ремонту больницы, повышению уровня социальной защиты медицинских работников, в частности обеспечению их жильем.

Сейчас в больнице ведутся работы по строительству и реконструкции. В 2015-2016 годах сданы в эксплуатацию 4 новых здания. Строится еще один двухэтажный корпус.

Кроме того, в день празднования Рамазан-хайита Шавкат Мирзияев посетил дом «Мурувват» («Милосердие») в Мирзо-Улугбекском районе, ознакомился с условиями.

Интернат построен в 1979 году. В настоящее время его здание нуждается в ремонте.

В этом интернате проходят лечение мужчины-инвалиды с психическими заболеваниями.

«Каждый из нас должен уделять особое внимание заботе о больных в эти дни священного праздника Рамазан-хайит», – сказал Мирзияев.

Президент Узбекистана дал указания по строительству на территории рядом с интернатом новых корпусов, исходя из специфики лечения каждого заболевания.