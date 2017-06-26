Верховный суд США восстановил указ Трампа об отказе в визах

Верховный суд США частично восстановил действие указа президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз гражданам ряда мусульманских государств. Об этом сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.



Постановление означает, что мартовский указ президента будет частично введен в действие до того, как Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела, следующие слушания по которому назначены на октябрь. Суд, в частности, ограничил действие указа на иностранцев, которые имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами.



В начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел необходимым оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа.



Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в области иммиграции. По указу вводился 90-дневный запрет на въезд в США гражданам семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена).