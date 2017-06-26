В Иране десятки задержаны по подозрению в причастности к терроризму

По меньшей мере 50 подозреваемых в причастности к «террористическим» группировкам задержаны в провинции в западной части Ирана, сообщил в воскресенье представитель местной прокуратуры. Арестам предшествует кровопролитное двойное нападение в иранской столице 7 июня. Ответственность за атаки на здание парламента Ирана и мавзолей имама Рухоллы Хомейни взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ»).

«С момента террористических атак в Тегеране свыше 50 сторонников и элементов, связанных с террористическими группами, задержаны в провинции Керманшах», – цитирует иранское государственное новостное агентство IRNA прокурора провинции Немата Садеки.

24 июня государственные СМИ Ирана опубликовали заявление министерства разведки Ирана, согласно которому силовики задержали предполагаемых членов связанной с «ИГ» группировки, которая, как утверждают власти, планировала совершить террористические атаки в священных городах в стране.