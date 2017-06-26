На заправках Андижана нет бензина, местные спекулянты завысили цену топлива

Водители из Андижана сообщили, что ни на одной из автозаправочных станций области невозможно купить бензин. Они жалуются на километровые очереди, в которых им приходится простаивать часами. Частные извозчики вынуждены покупать бензин у местных спекулянтов по 4,5 тысяч сумов за литр.

– Бензина на АЗС вообще нет. На руках он стоит 4500 сумов за литр. Весь бензин сейчас у спекулянтов, – говорит репортеру «Озодлика» водитель из Андижана.

Представители автозаправочных станций в Андижанской области сообщили местным водителям, что в скором времени бензина не будет и посоветовали им перейти на газовое топливо.

– Так нам сказал сотрудник одной из автозаправочных станций. Мы готовы перейти на газовое топливо, но ведь и его в продаже нет. Скоро нам придется передвигаться пешком, – сказал нашему радио другой водитель из Андижана.

Однако частные извозчики вынуждены покупать бензин у местных спекулянтов по 4,5 тысяч сумов за литр.

– Мы покупаем бензин в основном у спекулянтов. Литр бензина они продают по 4,5 тысяч сумов, – сказал «Озодлику» водитель такси из Андижана.

Сотрудники автозаправочных станций в Андижане говорят, что дефицит бензина связан с тем, что на базе им выдают небольшое количество топлива:

– Нам выдают мало бензина. А сейчас нам вообще перестали выдавать топливо, – сказал сотрудник АЗС AutoServis в Андижане.

В последние годы дефицит бензина стал практически обычным явлением в Узбекистане.

Представители АК « Узнефтмахсулот» связывают дефицит бензина с повышенной потребностью в топливе.

– Вы ведь видите, что у нас очень много автомобилей. Каждый месяц завод выпускает по 30 тысяч автомобилей. Ежегодно количество автомобилей в Узбекистане увеличивается на полмиллиона. Водители всех этих автомобилей покупают бензин, из-за этого его и не хватает. Ведь топливо выдается в ограниченном количестве, – заявил репортеру «Озодлика» представитель АК « Узнефтмахсулот».

Дефицит бензина наблюдается и в других регионах Узбекистана.

На заправках столицы в последние дни также наблюдаются перебои с бензином. Источники нашего радио сообщают о километровых очередях на заправках в Ташкенте.