Казахстан предложит мировому сообществу кодекс антитеррористических операций

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в Астане, что совместно с ООН готовится проект Астанинского кодекса антитеррористических операций, предназначенный для всего мирового сообщества.

«Есть несколько инициатив, которые глава государства Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение ООН. Они подразумевают объединение усилий всего мирового сообщества в борьбе с всеобщим злом, с которым мы сегодня сталкиваемся, – международным терроризмом и экстремизмом. И Астанинский кодекс проведения антитеррористических операций – это документ, который призван объединить усилия всех тех сторон, которые на самом деле заинтересованы в борьбе с этой угрозой глобального характера. Сейчас эксперты ООН работают вместе с казахстанской делегацией над этим документом, и он будет предложен, прежде всего, на суд членов Совбеза ООН», – цитируют местные СМИ Кайрата Абдрахманова, сказанные в кулуарах Евразийского медиафорума.

Предполагается, что Астанинский кодекс антитеррористических операций будет содержать пункт, по которому все страны во время проведения антитеррористических операций станут придерживаться общей позиции.