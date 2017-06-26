В Туркменистане открывается новый оператор сотовой связи «Ай Назар»

В Туркменистане создают новую компанию сотовой связи под названием «Ай Назар». Об этом стало известно на правительственном совещании 23 июня. Президент Гурбангулы Бердымухамедов одобрил создание нового оператора мобильной связи, как сообщает официальная хроника, и дал соответствующие поручения.

Источники близкие к компании «Туркмен-Телеком» и в одном из министерств утверждают, что название новой компании «Ай Назар» – это комбинация имен Айнабад и Назар. «​Планируется, что новый местный оператор сотовой связи начнет работать в конце июня, ко дню рождения (имеется в виду день рождения президента Туркменистана – 29 июня). В виртуальном режиме уже проведены тесты»​, – утверждает источник «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода).

По всей вреоятности новая компания привлечет клиентуру российской компании МТС, лицензия на деятельность которой не была продлена. Выснилось, что текущая лицензия МТС-Туркменистан истекает не в июле, как сообщалось, а в сентябре этого года, но некоторые работники МТС уже пытаются устроиться на работу в новой компании.