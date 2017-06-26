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Опрос социологов: Сталин вновь возглавил рейтинг выдающихся людей (видео)

Акция «Бессмертный полк» в Симферополе.

В рейтинге самых выдающихся людей в мировой истории на первое место россияне поставили Иосифа Сталина. Таковым его считают 38 процентов опрошенных. На втором месте – Владимир Путин и Александр Пушкин. Их назвали по 34 процента респондентов. Таковы данные опроса «Левада-центра», которые публикует Интерфакс. На четвертом и пятом месте – Владимир Ленин и Петр I.

Участникам опроса было предложено самостоятельно выбрать имена выдающихся личностей и при желании дать несколько ответов. Поэтому сумма всех ответов превышает 100 процентов.

Пять лет назад социологи проводили аналогичный опрос. Тогда на первом месте также был Сталин (42 процента), а замыкал пятерку Путин (22 процента).

В последние годы в России растет количество людей, позитивно относящихся к Сталину. Открывается музеи Сталину, ему ставят памятники, находят политические оправдания сталинским репрессиям, забывая о миллионах жертв. Президент России Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна заявил, что считает «излишнюю демонизацию Сталина» одним из способов атаки на СССР и Россию.

Сталин – кровавый тиран или его демонизируют?
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23 июня в Сахаровском центре в Москве прошла акция «​Антисталин».

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