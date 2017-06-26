Атамбаев: Жээнбеков – это был бы хороший выбор для Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 июня, отвечая на вопросы журналистов, высказал свое мнение по поводу кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова. Глава государства отметил, что знает нынешнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с 1995 года. Об этом пишет «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

«Тогда я был вместе с ним депутатом парламента. И буквально в первый год мы создали фракцию «Реформа», в которую входило 29 депутатов из 70, и которая очень не нравилась тогдашнему президенту. Сооронбай Шарипович был моим замом и все 20 с лишним лет я его знаю, как глубоко порядочного и честного человека. Было ему трудно со мной, потому что, не буду скрывать, его родственники и семья были на различных должностях при Акаеве, потом при Бакиеве», – сказал он.

Алмазбек Атамбаев отметил, что Сооронбай Жээнбеков - человек идеи, человек очень порядочный и прямой. «Во-первых, я уверен, что на съезде СДПК его поддержат. Это был бы хороший выбор для страны. Это очень порядочный, не замаранный ни в чем честный человек. Я думаю, он бы продолжал тот курс, который есть в стране, направленный на построение прозрачного и честного общества», – сказал глава государства.

Выборы главы государства пройдут 15 октября. Уже несколько кандидатов изъявили желание баллотироваться в президенты.