В Узбекистане отмечают Ид аль-Фитр (видео)

В Узбекистане сегодня отмечают Ид аль-Фитр (Рамадан-хайит) – один из самых значимых праздников в исламе, знаменующий окончание священного месяца. Ид аль-Фитр сегодня отмечают также в Таджикистане и Туркменистане. Трудовые мигранты из Узбекистана, находящиеся в России и Казахстане, прочитали праздничный намаз 25 июня.

Мусульмане России, Казахстана и Кыргызстана отметили праздник Ид аль-Фитр 25 июня. Десятки тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана пришли в 25 июня в соборную мечеть Москвы, чтобы прочитать праздничный намаз.

Решением Духовного управления мусульман Узбекистана мусульмане этой страны празднуют Ид аль-Фитр днем позже, 26 июня. Ид аль-Фитр празднуют сегодня и в двух соседних Узбекистану республиках – Таджикистане и Туркменистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим постановлением объявил понедельник, 26 июня, выходным днем в связи с празднованием окончания священного для мусульман месяца Рамазан.

«Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2017 году первого дня Рамадан-хайит (Ид аль-Фитр) с 26 июня (понедельником), объявить 26 июня 2017 года выходным днем и широко отметить в стране как праздник», – говорится в постановлении президента.

По случаю Ид аль-Фитр 26 июня автобусы и метро в Ташкенте начали движение в 4:00 утра. Как сообщили местным СМИ в «Тошшахартрансхизмат» и в Ташкентском метрополитене, ранняя работа общественного транспорта организована для удобства верующих, которые в этот день отправляются на намаз в мечети столицы.

Стоит отметить, что такое в узбекской столице наблюдается впервые. Ранее в Ташкенте в день празднования религиозных праздников общественный транспорт никогда не начинал работу раньше назначенного времени.

Накануне празднования Ид аль-Фитр в нескольких странах мира были совершены террористические акты.

25 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования главе Пакистана Мамнуну Хусайну в связи с гибелью людей в результате террористических актов в городах Парачинар, Кветта и Карачи. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В этот день в результате взрывов и нападений боевиков погибли 85 человек. Взрывы прогремели в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания месяца Рамазан и рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в городе Кветта. В общей сложности погиб 81 человек. Кроме того, боевики напали на полицейских в городе Карачи на юге страны. Жертвами нападения стали четыре стража порядка.

Помимо этого, 23 июня – в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан – в Пакистане 35 человек стали жертвами трех взрывов в двух крупных городах страны. Более ста человек были ранены. По данным полиции, первый взрыв совершил смертник у полицейского участка в Кветте (столице провинции Белуджистан). Погибли не менее 11 человек, в том числе пятеро полицейских. 20 человек получили ранения. Ответственность взяли на себя одновременно – отколовшаяся от пакистанских талибов группа «Джамат-уль-Ахрар» и экстремистская группировка «Исламское государство», которая запрещена в ряде стран мира.

25 июня в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу «Ройал Виктория» после наезда автомобиля на толпу праздновавших праздник Ид аль-Фитр. По предварительным сообщениям, версия теракта пока отклонена.

24 июня правительство Саудовской Аравии сообщило о предотвращении террористического акта, целью которого была мечеть аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке. Подозреваемый в подготовке нападения совершил самоподрыв, когда полицейские оцепили здание, в котором он находился. Здание, где находился подозреваемый, в результате взрыва обрушилось, 11 человек получили ранения, в их числе и стражи порядка.