Совет улемов РТ: «идгардак» противоречит шариату и ханафитскому мазхабу

Совет улемов Таджикистана в своем официальном обращении к населению страны заявил, что традиция «идгардак», когда дети ходят по домам и получают сладости в честь наступления праздника Ид аль-Фитр противоречит нормам шариата и ханафитскому мазхабу.

Совет улемов Таджикистана, который является единственным органом в стране, уполномоченным издавать фетвы, отмечает, что «идгардак» с одной стороны бьет по карману жителей, с другой – угрожает безопасности и здоровью самих детей. «Такой традиции нет в исламе. Более того, такая традиция характерна не для всех регионов страны, в частности, такого нет в северных и восточных регионах», – сообщается в обращении.

Саидмукаррам Абдулкодирзода, глава Совета улемов, сказал 24 июня в беседе с Радио «Озоди» (Таджикской редакцией Радио Свобода), что целью обращения является не запрет пышных дастарханов и «идгардака», а их упорядочение. «На прошлых праздниках мы были свидетелями нескольких происшествий, в результате которых пострадали дети. Поэтому считаем, что нужно упорядочить этот процесс, а дети должны быть под контролем родителей в этот день», – говорится в обращении.

Помимо этого, по словам главы Совета улемов, в праздник рекомендуется воздержаться от щедрых дастарханов. «Население становится неоправданно расточительным, это становится своего рода конкуренцией – кто лучше и пышнее накроет дастархан. Это приводит к ненужным тратам, а в некоторых случаях – крупным долгам. К слову, такого не наблюдается в других мусульманских странах», – отметил он.

Между тем в преддверии празднования Ид аль-Фитр президент Таджикистана Эмомали Рахмон порекомендовал жителям страны накрыть скромные дастарханы.

В распоряжении главы государства, опубликованном на официальном сайте президента, отмечается: «Не допускайте расточительства, подражания и излишества, будьте экономными, толерантными и вместо того, чтобы накрывать щедрый дастархан, обогащайтесь нравственно».

Жители разделились в мнениях по поводу подобных рекомендаций. Одни приветствуют их, отмечая, что теперь можно накрыть дастархан, исходя из своих возможностей и никто не упрекнет за это. Другие, наоборот, считают это вмешательством государства в личную жизнь.