Зачем челночить артисту узбекского театра в Кыргызстане
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Share this video
Впервые за много лет в узбекском театре драмы Кыргызстана обновили костюмы и декорации. Помощь оказали власти Узбекистана. Чиновники долгие годы проблемами театра попросту не интересовались.
Улукбек Тешебаев, проработавший в театре имени Бабура почти 30 лет, говорит, что за все это время единственный узбекский театр в Кыргызстане ни разу не обновлял костюмы и декорации. До тех пор, пока театральный реквизит артистам не подарили узбекские власти.
«Месяц назад мы там побыли десять дней с гастролями. Показывали им «Айколь Манас». Увидев спектакль, они решили, что театру надо помочь. Они предложили совместную постановку: одежда декорации – их, а артисты – наши», – рассказывает заведующий постановочной частью музыкально-драматического театра имени Бабура Улукбек Тешебаев.
Старые, где-то подлатанные и подклеенные костюмы в театре выбрасывать не спешат. К бутафории и декорациям здесь относятся бережно. Из-за любимой работы артистам даже приходится «челночить» – лишь бы продолжать выступать на сцене.
«Приходится подработать, – говорит артистка Хаять Мадрахимова, – например, многие артисты у нас занимаются коммерцией. Я тоже сама нет-нет, да и езжу в Турцию, привожу что-нибудь и продаю. А зарплата действительно очень маленькая. Например, у меня – 5600. Это с высшим образованием, со стажем. Я родилась в этом театре».
Заслуженные артисты получают чуть больше – около $100. Скромные гонорары местную молодежь почему-то не пугают. В театре имени Бабура молодых много, и как настоящие восточные артисты большинство из них мечтают о драматических ролях.
«А вообще, моя любимая роль – сын Манаса в спектакле «Семетей – сын Манаса». Мне кажется она очень подходит мне, – говорит Азиз Арипов. – Я чувствовал себя очень свободно в этом амплуа».
Манас – главный герой легендарного кыргызского эпоса. В узбекском театре время от времени ставят работы кыргызских авторов, а с недавних пор на этих подмостках звучит и русская речь. Борьба за зрителя как-то незаметно привела к тесному сплетению культур – один артист на сцене говорит по-кыргызски, другой отвечает по-узбекски. Даже сейчас, после событий 2010 года, когда на юге республики произошли межэтнические столкновения и погибли сотни людей, искусство здесь особая тема.
«В искусстве не бывает языка, – считает Хаять Мадрахимова, – именно после событий мы ставили «Семетею», и к нам приходили кыргызские студенты и узбекские».
Несмотря на старания артистов, зрители в их театр приходят все реже. В провинции понимают: заядлых театралов осталось не так много, даже в столице.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое
Ваше мнение
Показать комментарии