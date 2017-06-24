Мирзияев назначил первого заместителя министра финансов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев накануне подписал постановление о назначении первого заместителя министра финансов.

Эту должность получил Ахадбек Хайдаров, сообщает Podrobno.uz. Ранее он работал заместителем министра финансов и курировал на своем посту вопросы финансирования социальной сферы, науки, органов управления и деятельность внебюджетного Пенсионного фонда.

До своего назначения в Минфин он занимал должности председателя правления «Микрокредитбанка», первого заместителя председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности, заместителя председателя Центрального банка.

Хайдаров имеет два высших образования в Узбекистане. В 1994 году он закончил Ташкентский государственный университет, а в 1998 году – Ташкентский государственный экономический университет. В 2001 году он также окончил Японский институт политических наук, а в 2006 году – магистратуру Виллиамского колледжа (США).