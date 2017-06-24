Катар назвал внешнюю блокаду попыткой ограничить его суверенитет (видео)

Власти Катара подвергли критике требования четырех арабских государств о закрытии телеканала Al-Jazeera, прекращении контактов с Ираном и закрытии турецкой авиабазы на катарской территории. Соседи Катара выдвинули эти требования в качестве условия для прекращения блокады, недавно введенной ими против Катара.

Западные агентства сообщают, что предъявленные Катару требования были включены в ультимативный список со стороны Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти четыре государства требуют от Катара прекратить «поддержку террористов».

В Катаре, однако, заявляют, что установленная соседями блокада не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом. Официальная Доха называет действия четырех государств попыткой ограничить суверенитет Катара.

В администрации США не комментировали предъявление ультимативного списка Катару. Информационные агентства отмечают, что Белый дом «дистанцируется» от регионального спора, считая его «внутрисемейным делом», которое арабские государства сумеют решить между собой.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Бахрейн, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными. Кувейт выступает в роли посредника между сторонами конфликта.