В Белом доме недовольны законопроектом о новых санкциях

Администрация президента США Дональда Трампа недовольна законопроектом о новых санкциях против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. Трампа якобы не устраивает прописанное в документе отсутствие возможности снять санкции с России и Ирана без одобрения Конгресса. В Белом доме обеспокоены именно ослаблением президентских полномочий, а не вопросом взаимоотношений с Москвой, подчеркивают собеседники издания.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее выступал с критикой законопроекта. По его словам, документ лишает администрацию гибкости в вопросах международных отношений. Сейчас рассмотрение документа временно заблокировано из-за возражений в Палате представителей, но законопроект могут принять уже на следующей неделе. По данным Washington Post, Белый дом использует эту задержку, чтобы пролоббировать изменения в документе.

Сенат одобрил ужесточение санкций против России и Ирана на прошлой неделе. Новые штрафные меры являются ответом на вмешательство России в прошлогоднюю президентскую кампанию и на ее действия на Украине и в Сирии. В документе оговорено, что у Конгресса будет 30 дней на то, чтобы рассмотреть любые предложения администрации Трампа по смягчению или отмене санкций.