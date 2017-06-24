Студентка из Узбекистана подозревается в убийстве охранника президента Эрдогана

Гражданка Узбекистана Фарида Байрамова, доставленная на прошлой неделе в полицию стамбульского района Бейликдюзю по подозрению в убийстве 24-летнего Рамазана Озчелека, работавшего в управлении охраны президента Турции, допрашивается в антитеррористическом отделе полиции.

Труп полицейского в квартире студентки из Узбекистана

Об этом «Озодлику» сообщил представитель полиции стамбульского района Бейликдюз.

По его словам, «в связи с наличием в данном деле признаков терроризма 25-летняя гражданка Узбекистана Фарида Байрамова допрашивается в антитеррористическом отделе полиции».

Как пишет газета Haberturk, тело охранника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана было обнаружено в одной из квартир в стамбульском районе Бейликдюзю. По данным издания, владелецей квартиры является Фарида Байрамова, студентка фармацевтического факультета университета имени Исмета Инёню, который находится в городе Малатья на востоке Турции.

Как рассказал репортеру «Озодлика» сотрудник отдела криминальных новостей газеты Haberturk Сарияр Муслим, 24-летний Рамазан Озчелек, с 2016 года работавший полицейским в управлении охраны президента Турции, был застрелен в голову в квартире Байрамовой. По его словам, данное преступление произошло в минувший понедельник, в 14 часов по местному времени.

​Как стало известно нашему радио со слов собеседников из Турции, Фарида Байрамова познакомилась в Рамазаном Озчелеком девять месяцев назад в социальной сети для знакомств JAMOU.

В день убийства молодые люди были вместе.

Неудачная игра в «русскую рулетку»?

Турецкий журналист Сарияр Муслим цитирует показания Байрамовой во время допроса:

«За день до случившегося он пришел ко мне в квартиру и остался ночевать. Я проснулась в 10 часов утра. Взяла в руки его пистолет и положила на шкаф. В это время Рамазан спал. Он проснулся в 14 часов. Хотел выйти на улицу, чтобы купить еды. Начал одеваться. В это время он увидел свой пистолет, лежащий на шкафу, и спросил, почему я положила пистолет, направив дуло в нашу сторону. Затем он убрал свой пистолет за пояс. Я показала ему видео русской рулетки на своем мобильном телефоне. А он сказал мне, что эту игру играют не так, взял пистолет в левую руку и направил его себе в лоб. Я хотела остановить его, но было уже поздно. Пистолет выстрелил. Он умер на моих глазах».

По словам представителя полиции стамбульского района Бейликдюзю, после случившегося на место происшествия прибыла оперативная группа и задержала Фариду Байрамову.

В ее квартире были найдены четыре сотовых телефона с различными номерами.

– Сейчас это дело не под нашим контролем, Байрамову допрашивают по подозрению в терроризме. Подробности станут известны в суде, – сказал нашему радио представитель полиции стамбульского района Бейликдюзю.

По его словам, врачи провели обследование физического и психического состояние здоровья Фариды Байрамовой. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки ее пальцев. Врачи заключили, что психически она здорова.

«Следователи нашли противоречия в ее показаниях», пишет еще одна турецкая газета Hurriyet.

Во время проверок выяснилось, что никто не просматривал видео «русской рулетки» на мобильных телефонах Байрамовой на Озчелека.

​Как сообщили СМИ турецкие следователи, играть в «русскую рулетку» с пистолетами, выданными охранникам президента Турции, невозможно.

Историк Сергей Спиридонов в разговоре с журналистом интернет-издания Eltuz.com, которое одним из первых осветило этот случай, сказал, что для «русской рулетки» используется 6-ти зарядный револьвер:

– В азартную и экстремальную игру «русская рулетка», она же «гусарская рулетка», играют с револьвером. С пистолетом, патроны которого находятся в рукоятке, нельзя поиграть в «русскую рулетку». Именно такие пистолеты используют сотрудники турецкой полиции, – пояснил Сергей Спиридонов.

«​Спортсменка, умница и просто красавица»​

25-летняя гражданка Узбекистана Фарида Байрамова является студенткой фармацевтического факультета университета имени Исмета Инёню в городе Малатья, который расположен в 850 километрах от Стамбула.

​Один из преподавателей данного факультета был удивлен, услышав новость о том, что Фарида Байрамова подозревается в убийстве человека. Он говорит, что знал ее только с положительной стороны. Байрамова была умной, спортивной и красивой девушкой, сказал журналистам преподаватель университета имени Исмета Инёню.

Он также добавил, что все документы, касающиеся студентки из Узбекистана, переданы в антитеррористический отдел полиции.

– Так как сейчас у нас каникулы, Байрамова находилась в своей квартире в Стамбуле. Другие подробности нам неизвестны, – добавил преподаватель фармацевтического факультета университета имени Исмета Инёню в городе Малатья.

Репортеру «Озодлика» удалось пообщаться с одним из знакомых Фариды Байрамовой.

По словам собеседника, родители Байрамовой – известные в Ташкенте врачи.

Он говорит, что именно родители купили Фариде квартиру в стамбульском районе Бейликдюзю, который расположен на берегу моря.

Кроме того, родители Байрамовой покрывали все расходы дочери, связанные с ее обучением и проживанием в Турции.