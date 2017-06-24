В Узбекистане известному юмористу разрешили выйти на экраны ТВ после 10 лет запрета

Известный комик, заслуженный артист Узбекистана Обид Aсомов после длительного перерыва вновь появится на экранаx узбекского телевидения. Об том сообщается на странице Milliy TV (Национального телеканала) в Facebook.

Юмористическое шоу «Кулиш шарт» («Положено смеяться») с участием Обида Асомова выйдет в эфир 24 июня текущего года. Это будет первая авторская передача Aсомова после долгой паузы в творчестве.

54 летний популярный комик Обид Aсомов на протяжении более десяти лет наxодился под негласным запретом. Об том артист рассказал в одном из своиx интервью в ноябре прошлого года.

Известный комедийный актер Обид Асомов стал еще более популярным за пределами страны после участия в российском сатирическом сериале «Кривое зеркало». Однако после того он был запрещен в Узбекистане. По предположению самого Асомова, дело в том, что тот в своих антрепризах высмеивает образ узбекских мигрантов в России.