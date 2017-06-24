Астана еще раз заявила, что не ведет переговоров об отправке миротворцев в Сирию

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил сегодня в Астане, что они не ведут никаких переговоров по отправке своих миротворцев в Сирию. Такое заявление власти Казахстана делали и вчера. В своем выступлении на заканчивающемся сегодня в Астане Евразийском медиафоруме Абдрахманов также заявил, что «ни Казахстан, ни Кыргызстан, как суверенные, независимые, а также очень хорошо сбалансированные в своей внешней политике страны, никогда не станут» заложниками политики России и экономических союзов с ней, сообщает сайт Zakon.kz.

Кайрат Абдрахманов сказал также, что Казахстан участвует в международных миротворческих миссиях, в том числе и по линии ООН. «Казахстан и Кыргызстан активно готовят свои миротворческие силы для работы в составе 16-ти миротворческих миссий, которые сегодня во всем мире развернуты, более 125 тысяч солдат и офицеров там служат. Наши обе страны имеют очень хорошие отношения как со странами-гарантами, так и с любой заинтересованной стороной по урегулированию ситуации в Сирии, поэтому неслучайно, что именно мы там упомянуты» – цитирует сайт Zakon.kz министра иностранных дел Казахстана.

На этой неделе председатель комитета по обороне Государственной думы России Владимир Шаманов заявил, что Москва просит Кыргызстан и Казахстан выделить войска для мониторинга за соблюдением «соглашения об эскалации» в Сирии, достигнутого на международных переговорах в Астане. Власти Казахстана и Кыргызстана заявили, что никто с ними такие переговоры не ведет.