В Китае жертвами природной катастрофы стали более 140 человек

В провинции Сычуань на юге центральной части Китая в субботу более 140 человек стали жертвами оползня, вызванного проливными дождями. Под землей оказались более сорока домов. Сообщается о троих спасённых – это молодая пара с грудным ребенком.

В деревне находилось больше людей, чем обычно, в связи с приездом студентов на каникулы.

В пострадавшей деревне Синьмо живут преимущественно китайцы народности цян, родственной с тибетцами.