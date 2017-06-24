Названы имена узбекистанцев, погибших в ДТП в Казахстане

23 июня посольство Узбекистана в Казахстане сообщило имена граждан Узбекистана, погибших и госпитализированных в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Актюбинской области Казахстана.

22 июня в 10:20 в 20 км от поселка Карабутак Айтекебийского района на 946-м км трассы Самара-Шымкент перевернулся двухэтажный пассажирский автобус марки Mersedes-Benz. В автобусе находились 52 человека – 50 граждан Узбекистан и 2 гражданина Казахстана. Погибли 9 граждан Узбекистана, 18 человек, включая 17 граждан Узбекистана и 1 гражданина Казахстана, получили ранения.

Как уточнила пресс-служба МИД Узбекистана, пострадавшим оказывается медицинская помощь в больнице поселка «Комсомол» Айтекебийского района. Получившие легкие ранения в результате ДТП граждане проходят психологическую реабилитацию.

Информация о погибших и пострадавших гражданах передана в подразделения Министерства внутренних дел Узбекистана и областные хокимияты для оповещения родственников и близких.