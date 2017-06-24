Россотрудничество открывает филиал в Худжанде

Россотрудничество планирует открыть новый филиал в городе Худжанде и Центр русского языка и литературы при Свято-Никольском кафедральном соборе города Душанбе.

Глава представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев 23 июня сообщил Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), что новый филиал агентства на севере Таджикистана будет открыт в рамках межправительственного соглашения. Соглашение предусматривает и открытие центров таджикского языка и литературы в российских городах.

Михаил Вождаев сказал, что открытие нового филиала агентства намечено на вторую половину сентября.

Накануне глава Россотрудничества Любовь Глебова в интервью газете «Коммерсантъ» сообщила, что российский культурный центр может появиться в Худжанде «в ближайшей перспективе». Кроме этого, такие же центры планируется открыть в Армении (в Гюмри) и Азербайджане (в Гяндже).

О необходимости остановить падение влияния русского языка в Таджикистане заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей последней поездки в Таджикистан.

Исследование агентства «Евразийский монитор», проведенное в 2015 году, показало, что четверть жителей Таджикистана в возрасте до 25 лет не владеют русским языком.