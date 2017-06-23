Андижанский фермер повесился после того, хоким насильно отобрал у него часть собранной пшеницы

«Озодлику» стало известно о том, что 21 июня в Избасканском районе Андижанской области повесился руководитель фермерского хозяйства «Чунбогиш Кутбиддин» Хусниддин Раджабов. Районная прокуратура начала расследование по факту смерти главы фермерского хозяйства. Однако избасканские фермеры утверждают, что Раджабов выполнил план по сдаче пшеницы, после чего хоким района насильно отобрал у него оставшуюся часть урожая, которую глава фермерского хозяйства планировал раздать своим работникам.

38-летний фермер Хусниддин Раджабов, проживавший в махалле «Обод» в Избасканском районе Андижанской области, 21 июня покончил жизнь самоубийством.

Об этом «Озодлику» на анонимных условиях сообщил один из местных фермеров. По его словам, Хусниддин Раджабов повесился у себя дома, не выдержав давления со стороны главы района:

– Хусниддин был одним из энергичных избасканских фермеров. Несмотря на то, что многие фермеры сдали план по пшенице, хоким нашего района Акмальжон Джамолов насильно отбирает у них оставшуюся часть урожая. Оказывается, Хусниддин оставил часть пшеницы, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Но хоким приказал отобрать у него и эту часть урожая. В результате, в состоянии стресса Хусниддин повесился, – сообщил нашему радио местный фермер.

Не представившийся сотрудник прокуратуры Андижанской области подтвердил «Озодлику» информацию о суициде главы фермерского хозйства:

– Этот случай действительно произошел в Избасканском районе. Руководитель фермерского хозяйства «Чунбогиш Кутбиддин» Хусниддин Раджабов, 1979 года рождения, повесился в полночь 21 июня на балке крыши собственного дома. Этим делом занимается прокуратура Избасканского района. По какой причине молодой мужчина совершил самоубийство, пока неизвестно, – сообщил нашему радио представитель Андижанской областной прокуратуры.

Редакция «Озодлика» продолжает изучать подробности самоубийства фермера из Андижана.